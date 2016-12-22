Лавров рассказал о российском видении диалога с США

Диалог между Россией и США должен развиваться на основе взаимного уважения, заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Эфиопии. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Разумеется, такой диалог должен развиваться на основе взаимного уважения, баланса интересов и не должен обставляться никакими предварительными условиями», — сказал глава дипломатического ведомства.

По поводу о Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) Лавров отметил, что все механизмы взаимодействия ​«заложены в самом договоре и они используются в контексте деятельности той комиссии, которая создана в его рамках».

8 марта четверо американских сенаторов (три демократа и один независимый) написали обращение к главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону с просьбой начать новый диалог с Россией по вопросу о стратегических вооружениях. В частности, по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта, где глава государства сообщил о новых российских ядерных разработках, сенаторы предложили внести эти вооружения в договор СНВ-3.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о наличии у России новейших видов стратегических вооружений — баллистической ракеты «Сармат» с неограниченным радиусом действия, крылатой ракеты с ядерным двигателем, беспилотной субмарины с ядерным оружием, гиперзвуковых противокорабельных ракет и лазерного оружия.

Договор СНВ-III был подписан Россией и США в 2011 году. Согласно документу, количество ядерных боезарядов должно быть сокращено до 1550 единиц, а носителей — до 700.