Новак обсудил с Еврокомиссией угрозы Киева арестовать активы «Газпрома»

Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с зампредседателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем угрозы Украины арестовать активы «Газпрома» за рубежом из-за неисполнения им решений Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом»

Александр Новак (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем намерение Украины арестовать активы «Газпрома» за пределами страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями», — заявил собеседник агентства.

Власти Украины 8 марта запустили процедуру ареста активов «Газпрома» за несоблюдение вердикта Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Нафтогазом». В список подлежащих аресту попали «Газпром сбыт Украина», Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, ценные бумаги ПАО «ЮжНИИГипрогаз» и АО «Газтранзит». Кроме того, Киев поручил посольствам страны за рубежом провести анализ и оценку активов «Газпрома» в разных странах.

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже касается цены и объемов поставок газа на Украину. В декабре 2017 года суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за поставленный газ и проценты за просрочку. Российская компания требовала $56 млрд. В феврале 2018 года Арбитраж обязал уже «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. «Газпром» с 1 марта перестал поставлять газ на Украину и вернул предоплату под предлогом отсутствия подписанного дополнительного соглашения к контракту. «Нафтогаз» заявил о намерении потребовать компенсации убытков. «Газпром» решил расторгнуть все заключенные с украинской монополией контракты, начав соответствующую процедуру с 3 марта.



