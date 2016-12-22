Собчак назвала «очередной глупостью» внесение ее в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива», телеведущая Ксения Собчак назвала глупостью внесение ее имени в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом она заявила ​«РИА Новости» во время одиночного пикета у Госдумы, на который она вышла 8 марта.

«Это очередная глупость, что ее комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ», — пояснила она.

Представитель Собчак Ксения Чудинова рассказала, что телеведущая ездила в Крым в конце мая — начале июня 2014 года, чтобы сделать независимый репортаж. Она пояснила, что украинское правительство приняло постановление о посещении полуострова только в 2015 году.

​Собчак 7 марта появилась в базе украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке на полуостров в апреле 2014 года. В сообщении указано, что во время визита она оправдывала «оккупацию» полуострова. Пресс-секретарь телеведущей Ксения Чудинова заявила РБК, что попадание Собчак в список «Миротворца» не будет препятствовать ее возможной поездке в Крым.