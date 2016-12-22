У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Национальная геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в море, в 211 км к востоку от Амахаи, на глубине 7,9 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Последнее землетрясение, магнитудой 6,0, произошло в этом районе 2 марта. Эпицентр находился в море, в 224 км к северо-западу от города Саумлаки на острове Ямдена, на глубине 137 км.