У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Общество, 08 мар, 09:58
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Национальная геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков находился в море, в 211 км к востоку от Амахаи, на глубине 7,9 км. О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Последнее землетрясение, магнитудой 6,0, произошло в этом районе 2 марта. Эпицентр находился в море, в 224 км к северо-западу от города Саумлаки на острове Ямдена, на глубине 137 км.