В США из-за непогоды отменили более 3 тыс. рейсов

В США отменили 3180 рейсов, свидетельствуют данные американской компании FlightAware.

Еще 10 953 рейса задержаны. В сообщении аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отмечается, что из-за сильного ветра могут быть задержаны и отменены и другие рейсы.

Накануне, 7 марта, из аэропорта имени Джона Кеннеди были отменены 467 рейсов (около 40%) в связи с погодными условиями. В сообщении аэропорта отмечалось, что рейсы прибывают и вылетают «с минимальными задержками», однако для уточнения их статуса пассажирам рекомендовали обращаться к авиаперевозчикам.

В Национальной метеослужбе США сообщали, что в Нью-Йорке наблюдаются сильный ветер и снегопад, который усилится в ночь на 8 марта.

2 марта аэропорты Нью-Йорка приостановили работу из-за надвигающегося на северо-восток США шторма «Райли». Тогда были отменены почти 2900 рейсов.