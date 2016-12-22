Аэропорты Нью-Йорка приостановили работу из-за надвигающегося шторма

Надвигающийся на северо-восток США шторм «Райли» заставил аэропорты штата Нью-Йорк полностью приостановить свою работу. Всего же в США, по данным компании FlightAware, за полдня были отменено около 2,9 тыс. рейсов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

За полдня в США из-за надвигающегося на восточное побережье страны шторма «Райли» было отменено 2883 тыс. авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные американской компании FlightAware, отслеживающей передвижения воздушных судов. Такое количество рейсов, как уточняется в ее сообщении в Twitter, было отменено на прилет и вылет из Штатов к 14:30 по местному времени (22:30 мск).

Кроме того, в связи с сильным ветром полностью работу прекратили аэропорты штата Нью-Йорк, в частности, крупнейший аэропорт региона — JFK (аэропорт им. Джона Кеннеди) и ЛаГвардиа в Квинсе, говорится в Twitter-сообщениях аэропортов. Для того чтобы уточнить статус рейса, представители авиагаваней посоветовали пассажирам обращаться к своим авиакомпаниям.

Позже стало известно, что полеты в JFK возобновились, однако работа аэропорта «идет очень медленно», отметили его представители. По данным пресс-службы, в аэропорту отменена «почти треть всех рейсов». Полностью авиагавань была закрыта и не принимала самолеты в течение 60 минут, добавили в JFK.

Сопровождаемый ливнями и мокрым снегом шторм обрушился на северо-восток США 3 марта. В некоторых районах в результате разгула стихии были сломаны десятки деревьев и разрушены линии электропередачи.

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Из-за этого без электроэнергии остались более 600 тыс. человек в Нью-Йорке, Пенсильвании и Вирджинии. В Коннектикуте, Бостоне и Массачусетсе из-за шторма произошли наводнения.