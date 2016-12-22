Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за стычек буддистов и мусульман

Власти Шри-Ланки временно заблокировали социальные сети, в том числе Facebook, чтобы остановить столкновения между буддистским большинством и исламским меньшинством в стране. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в среду буддисты совершили нападения на мечети и подконтрольные мусульманам предприятия в городе Канди. В связи с этим власти решили заблокировать Facebook и мессенджеры Viber и Whatsapp на три дня, чтобы снизить напряженность в обществе. Полиция также арестовала семерых человек в Канди. В ходе столкновений с буддистами пострадали три правоохранителя.

Правительство Шри-Ланки 6 марта ввело в стране чрезвычайное положение сроком на десять суток из-за конфликта между буддистами и мусульманами.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что российским туристам не угрожают беспорядки, так как они происходят вдали от туристических зон. Столкновения возникли 4 марта после похорон водителя грузовика из крупной буддистской общины. Мужчина погиб спустя несколько дней после драки с четырьмя мусульманами.

Конфликт в Шри-Ланке назревал с 2017 года, когда буддистское большинство обвинило мусульман в том, что они принуждают граждан принимать ислам и разрушают буддийские археологические памятники. Кроме того, часть буддистов выступила против приезда в Шри-Ланку беженцев-мусульман из Мьянмы. По данным Reuters, 10% жителей Шри-Ланки являются мусульманами, в то время как буддизма придерживаются 70% граждан. Всего в Шри-Ланке проживают 21 млн человек.