На Шри-Ланке ввели режим ЧП из-за столкновений буддистов и мусульман

Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение сроком на 10 дней из-за столкновений между буддистским большинством и исповедующим ислам меньшинством, передает Reuters.



Решение было принято на заседании кабинета министров, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки. Официальный представитель правительства, министр спорта Даясири Джаясекара отметил, что в отношении лиц, которые призывают к насилию через Facebook, могут быть приняты жесткие меры.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что российских туристов беспорядки не затронули, поскольку они происходят вдали от туристических зон.

Беспорядки в Шри-Ланке начались в воскресенье, 4 марта, после похорон водителя грузовика из крупной буддисткой общины. Он умер через несколько дней после драки с четырьмя мусульманами. Причина драки не известна, но на следующий день после похорон буддисты атаковали мусульманские магазины. Во вторник, 6 марта, в сгоревшем доме было найдено тело молодого мусульманина. Правительство ввело комендантский час.

Эскалация конфликта произошла в 2017 году, когда буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддийские археологические памятники. Также некоторые буддисты протестуют против приезда в Шри-Ланку беженцев-мусульман из Мьянмы.

Как отмечает Reuters, ислам исповедуют 10% жителей Шри-Ланки, буддизм — 70%. Население страны составляет 21 млн человек.