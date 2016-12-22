Суд арестовал экс-сенатора Дерева на два месяца

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева арестовали на два месяца, до 6 мая, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда. В пресс-службе отметили, что интересы сенатора будут защищать адвокаты Кирилл Бельской и Назир Гатаев. Ранее прокуратура выступала против ареста экс-сенатора.

Источник РБК в управлении МВД по Карачаево-Черкесской Республике сообщил 7 марта о задержании экс-сенатора. Данные также подтвердили РБК родственники Дерева.

«Расследование ведет Следственный комитет России (СКР), Дерева подозревают в хищении более 100 млн руб. путем незаконного возврата НДС (налога на добавленную стоимость)», — сообщал источник РБК.

По данным издания «Кавказский узел», бывшего сенатора задержали в его доме в поселке Псыж по делу о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. По данным портала «Кавказ. Реалии», подрядчик строительства, ООО «Фирма «Меркурий-2», завысил стоимость работ, из-за чего подконтрольному сенатору ЗАО «Киево-Жураки АПК» могли необоснованно вернуть более 119 млн руб. НДС. Расследованием дела занимаются сотрудники центрального аппарата СКР.

Дерев стал сенатором в апреле 2016 года, срок полномочий истекал в марте 2016 года. Однако полномочия Дерева были досрочно прекращены Советом Федерации в январе 2016 года. Тогда сообщалось, что сенатор написал заявление об отставке по собственному желанию.