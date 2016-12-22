Прокуратура выступила против ареста экс-сенатора Дерева

Прокуратура выступила против ареста бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Не поддерживаю ходатайство следствия, поскольку считаю, что следствием не представлены свидетельствующие об избрании иной меры пресечения, кроме как заключение под стражу», — заявила прокурор во время заседания по избранию меры пресечения. Обвинитель добавила, что дело возбуждено в 2012 году, шесть лет назад, а сами события, которые вменяются Дереву, относятся к 2007–2008 годам. Прокурор предложила суду поместить обвиняемого под домашний арест по месту регистрации. Следователи настаивают на заключении Дерева в СИЗО.

Ранее Дереву предъявили обвинения в мошенничестве. По информации проекта «Кавказ.Реалии», речь идет о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. В результате завышения стоимости работ подрядчиком подконтрольное Дереву ЗАО «Киево-Жураки АПК» могло необоснованно возвратить НДС на сумму более 119 млн руб. Расследованием дела занимаются сотрудники центрального аппарата СКР.

Экс-сенатор был задержан и отправлен в Москву 6 марта. Дерев был членом Совета Федерации в 2011–2016 годах и сложил полномочия по собственному желанию.​