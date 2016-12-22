Юрий Бутусов назначен худруком театра Ленсовета

Новым художественным руководителем театра Ленсовета в Санкт-Петербурге назначен Юрий Бутусов. ​​Бутусов, который с 2011 года работает главным режиссером театра, вступил в новую должность 20 ноября, подписав контракт с городским комитетом по культуре, сообщает театр на своем сайте.

Бутусов начал в театре Ленсовета свою режиссерскую карьеру, получив за первую постановку «Войцек» Бюхнера театральную премию «Золотой софит». За поставленную на сцене театра Ленсовета новую редакцию спектакля «В ожидании Годо» режиссер был награжден премией «Золотая маска». Всего у Бутусова четыре «Золотые маски».

Также режиссер сотрудничал с «Сатириконом» и театром имени Вахтангова.