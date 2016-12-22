СК возбудил уголовное дело после крушения Ми-8 погранслужбы ФСБ в Чечне

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с крушением вертолета Ми-8 в Чечне, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета. По информации следователей, причиной катастрофы стало то, что при заходе на посадку в ущелье Ми-8 столкнулся с землей.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). «Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей», — сообщили в СКР.

В настоящее время на месте катастрофы работает следственная группа.

Вертолет Ми-8 погранслужбы ФСБ разбился в Итум-Калинском районе Чечни 7 марта. Инцидент произошел в ущелье примерно в 8 км от границы с Грузией. Всего на борту самолета находились семь человек. Точное число погибших пока неизвестно. По данным Минздрава Чечни, погибли не менее трех человек. В то же время в оперативном штабе на месте крушения, как передает «Интерфакс», сообщили о шестерых погибших и одном выжившем.

Соболезнования родным погибших уже выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также рассказал об обстоятельствах катастрофы. «Авария произошла в узком ущелье, где горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга», — сообщил он.