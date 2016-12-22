В Чечне в результате крушения вертолета погибли люди

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, вертолет разбился в Чечне и упал в ущелье в Итум-Калинском районе республики. По словам собеседника агентства, на борту находились девять человек. Тела троих нашли, двое выжили. Остальные пока считаются пропавшими без вести.
Агентство также указывает, что в районе происшествия были неблагоприятные погодные условия, шел снег с дождем.
Источник РБК в региональном МВД указал, что информация о крушении вертолета в районе населенного пункта Хильдехарой поступила в правоохранительные органы в 13:15 мск 7 марта. Собеседник уточнил, что вертолет принадлежит погранслужбе ФСБ России. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек, данные уточняются.
Начальник пресс-службы Южного регионального центра МЧС Елена Родионова подтвердила РБК, что упавший в Чечне вертолет принадлежит ФСБ. «Никто из представителей МЧС данную ситуацию не комментирует. Инциденты, которые происходят с их [ФСБ] воздушными судами, могут комментировать только они», — пояснила представитель МЧС.
Минздрав республики позже сообщил, что в результате крушения погибли три человека. В штабе на месте происшествия у села Шатой «Интерфаксу» сказали, что жертвами происшествия стали, по предварительным данным, шесть человек.
«По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек», — сообщил собеседник агентства.
ТАСС указывает, что вертолет упал примерно в 8 км от границы с Грузией, зацепившись за скалу. Источник агентства рассказал, что в результате ЧП двое выжили.
«Никаких сейчас данных нет. Выехали бригады на место [падения вертолета]», — заявили РБК в диспетчерской Центра медицины катастроф Чеченской Республики.