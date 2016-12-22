В Чечне в результате крушения вертолета погибли люди

В Чеченской Республике разбился вертолет. По предварительным данным, есть погибшие, согласно разным источникам их от трех до шести человек. По информации источника РБК, вертолет принадлежал ФСБ России

Вертолет Ми-8. Август 2015 года (Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»)

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, вертолет разбился в Чечне и упал в ущелье в Итум-Калинском районе республики. По словам собеседника агентства, на борту находились девять человек. Тела троих нашли, двое выжили. Остальные пока считаются пропавшими без вести.

Агентство также указывает, что в районе происшествия были неблагоприятные погодные условия, шел снег с дождем.

Источник РБК в региональном МВД указал, что информация о крушении вертолета в районе населенного пункта Хильдехарой поступила в правоохранительные органы в 13:15 мск 7 марта. Собеседник уточнил, что вертолет принадлежит погранслужбе ФСБ России. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек, данные уточняются.

Начальник пресс-службы Южного регионального центра МЧС Елена Родионова подтвердила РБК, что упавший в Чечне вертолет принадлежит ФСБ​. «Никто из представителей МЧС данную ситуацию не комментирует. Инциденты, которые происходят с их [ФСБ] воздушными судами, могут комментировать только они», — пояснила представитель МЧС.

Минздрав республики позже сообщил, что в результате крушения погибли три человека. В штабе на месте происшествия у села Шатой «Интерфаксу» сказали, что жертвами происшествия стали, по предварительным данным, шесть человек.

​«По предварительным данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, еще один тяжело ранен. Всего на борту находилось семь человек», — сообщил собеседник агентства.

ТАСС указывает, что вертолет упал примерно в 8 км от границы с Грузией, зацепившись за скалу. Источник агентства рассказал, что в результате ЧП двое выжили.

«Никаких сейчас данных нет. Выехали бригады на место [падения вертолета]», — заявили РБК в диспетчерской Центра медицины катастроф Чеченской Республики.