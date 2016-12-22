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В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей после удара России в Сирии
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В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей после удара России в Сирии
Политика, 06 мар, 21:36
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В ООН заявили о жертвах среди мирных жителей после удара России в Сирии
Независимая комиссия ООН заявила о 80 погибших из-за удара российских ВКС в городе Атариб в ноябре 2017 года. С обвинениями в нарушении международного гуманитарного права комиссия выступила также в адрес США и властей Сирии
Фото: Ammar Awad / Reuters

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии заявила, что 13 ноября 2017 года в результате ударов российских ВКС по густонаселенным районам города Атариб на западе провинции Алеппо погибли как минимум 84 человека, еще 150 получили ранения. Удары были нанесены с использованием «неуправляемого оружия» по разным инфраструктурным объектам города, в том числе рынку, полицейскому участку, магазинам и ресторанам, сообщается в превью к докладу комиссии. Полная версия доклада будет представлена 13 марта на 37-й сессии Совета по правам человека.

В документе указано, что «эта атака может расцениваться как военное преступление». При этом Reuters указывает, что в докладе нет сообщений о том, что удар был нанесен преднамеренно.

Комиссия была учреждена в 2011 году. Совет по правам человека ООН наделил ее правом расследовать и вести запись всех нарушений международного права в Сирии, совершенных с марта 2011 года. Сейчас комиссию возглавляет бразильский юрист Пауло Пинейро. Свои выводы комиссия делает на основе интервью с участниками событий, доступа на территорию Сирии у ее членов нет.

Военные преступления включают в себя серьезные нарушения Женевских конвенций и другие серьезные нарушения законов и обычаев, которые могут применяться во время международного вооруженного конфликта, а также во время вооруженного конфликта немеждународного характера, говорится в документах ООН.

Комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии занимается сбором информации и сообщает о различных нарушениях международного гуманитарного права, составляет рекомендации государствам — членам ООН. Созывать трибуналы, согласно уставу организации, может только Совет Безопасности ООН.

В опубликованном превью комиссия собрала также данные о нарушении международного гуманитарного права и другими участниками военного конфликта в Сирии в период с июля 2017 года по январь 2018 года, в том числе из-за проводимых в это время военных кампаний по разгрому ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, что привело к гибели большого количества гражданского населения.

Тٌак, комиссия указывает на нарушение международного гуманитарного права Международной коалиции во главе с США, которая участвовала вместе с преимущественно курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF) в освобождении Ракки (на севере Сирии) и некоторых населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор (на востоке страны) от террористов ИГ. В заявлении комиссии говорится, что наступление коалиции, которая в итоге «успешно выбила» экстремистов из подконтрольных им территорий, стало слишком «дорогостоящим» для гражданского населения.

«Еще до начала кампании по взятию Ракки Международной коалиции не удалось принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданских лиц и гражданских объектов», — говорится в превью к докладу. Нарушение международного гуманитарного права произошло при бомбардировке населенного пункта Аль-Мансура (к юго-западу от Ракки), в результате которой погибли не менее 150 человек, включая женщин и детей. «Оказавшиеся в ловушке в осажденном городе (осажденном коалицией и ее союзниками. — РБК), ​жители Ракки были использованы ИГ в качестве человеческих щитов, так же как и в Дейр-эз-Зоре», — говорится в тексте заявления. ​

Кроме того, эксперты комиссии отмечают, что воздушные и наземные операции по разгрому ИГ вызвали одну из самых крупных волн перемещения граждан внутри Сирии с начала сирийского конфликта в 2011 году. «Сотням тысячам сирийских мужчин, женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора пришлось бежать от боестолкновений и переселиться в лагеря в пустыне на севере Сирии», — говорится в заявлении. По данным комиссии, в этих лагерях бойцы SDF удерживают до 80 тыс. человек под предлогом проверки беженцев на возможную связь с ИГ. «Поголовное задержание SDF всех внутриперемещенных лиц из Ракки и Дейр-эз-Зора не может быть оправдано», — говорится в тексте.

В тексте содержатся также обвинения в адрес властей Сирии. По собранным комиссией данным, правительственные силы как минимум три раза использовали в 2017 году химическое оружие (хлор) против вооруженных группировок в Восточной Гуте.

Автор: Анжелика Басисини.
Теги: Сирия , ВКС России , военные преступления , Ракка , Алеппо , коалиция США , Дейр-эз-Зор ...
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