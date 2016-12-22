Власти Британии призвали проверить на «русский след» 14 случаев смерти

В парламенте Великобритании обсудили вопрос о необходимости начать проверку обстоятельств смерти 14 человек, в которых мог бы быть «российский след», передает Buzzfeed.

Председатель комитета по вопросам внутренних дел палаты общин британского парламента, член Лейбористской партии страны Иветт Купер обратилась к главе МВД Амбер Радд с просьбой провести повторное расследование 14 случаев смерти граждан на территории Великобритании, «которые не были восприняты полицией Великобритании как подозрительные, но, по некоторым данным, были идентифицированы разведкой Соединенных Штатов как потенциально связанные с российским правительством».

В письме, направленном Купер главе правоохранительных органов королевства, депутат указывает, что попросила подключиться к вопросу главу МИДа Бориса Джонсона и он ответил согласием. Купер просит поручить повторное расследование Национальному управлению по борьбе с преступностью и другим компетентным ведомствам.

В своем обращении она упомянула расследование Buzzfeed, вышедшее в июне 2017 года. Издание со ссылкой на источники сообщило, что как минимум при расследовании 14 смертельных случаев британские правоохранители не довели процессы до конца из-за давления со стороны российских спецслужб.

Купер напомнила про российского бизнесмена Александра Перепиличного, который умер в британском Суррее в 2012 году во время утренней пробежки около своего особняка, и Бориса Березовского, тело которого в марте 2013 года нашли в в ванной дома, где проживал бизнесмен. Подозрительных обстоятельств в этих двух смертях полиция не нашла, в случае с Березовским правоохранители и судмедэксперты сошлись на том, что российский предприниматель умер в результате самоубийства.

Источники издания Buzzfeed указывали, что Перепиличный «скорее всего, был убит по прямому приказу Кремля», а не от естественных причин, как утверждали следователи. «Мы можем утверждать, что еще 13 человек, включая Березовского и восемь членов из его окружения, были убиты на британской земле российскими спецслужбами или мафией, которые часто работают в тандеме», — утверждало издание.

В понедельник, 5 марта, в графстве Уилтшир были госпитализированы с признаками сильного отравления два человека — бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль был осужден за передачу британской разведке данных о российских шпионах, работающих в Европе под прикрытием. В 2010 году он получил убежище в Британии.