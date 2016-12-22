Памфилова не нашла нарушений в участии Загитовой в митинге за Путина

Участие ​несовершеннолетней фигуристки Алины Загитовой в митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина не нарушает закон, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Там и дети принимали [участие] и всегда принимают участие в таких публичных мероприятиях. Она [Алина Загитова] выступала, она агитировала? Нет», — сказала Памфилова.

Она добавила, что не видит «никаких оснований возбуждаться по этому поводу». Памфилова отметила, что фигуристка была на митинге «со старшими, с теми, кто несет за нее ответственность».

По закону привлечение к предвыборной агитации несовершеннолетних запрещено.

Митинг-концерт «За сильную Россию» в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в спорткомплексе «Лужники» прошел 3 марта. Кроме Путина на сцене выступили деятели культуры, шоу-бизнеса и спортсмены, в частности, певец Тимати, группы «Руки вверх», «Любэ» и другие. Они агитировали пришедших участвовать в выборах 18 марта. По данным МВД, в митинге участвовали около 130 тыс. человек.

Пятнадцатилетняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в личных соревнованиях, серебряный призер в командных соревнованиях.