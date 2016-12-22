Захарова обвинила США в подготовке ядерной войны маломощными зарядами

США после изменений в своей ядерной доктрине создают почву для ракетно-ядерной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Запись брифинга опубликована на странице ведомства в Facebook.

«Резервируя за собой право на превентивный ядерный удар, в том числе с помощью маломощных ядерных боезарядов, США создают опасные предпосылки для возникновения ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликта малой интенсивности, даже, вдумайтесь, в случае киберугроз», — сказала она.

Захарова добавила, что, согласно своей доктрине, США, прикрываясь ролью гаранта глобальной безопасности, могут нанести ядерный удар по всем, кого они сочтут агрессором.

Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину 2 февраля. Согласно ней основными противниками являются Россия и Китай, а Москва признана не выполняющей обязательства по сокращению стратегических вооружений. В случае угрозы для и своих союзников как ядерным, так и конвенционным оружием США оставляют за собой право превентивного ядерного удара. Вместе с модернизацией традиционной ядерной триады Пентагон планирует развивать сверхмалые тактические ядерные заряды и крылатые ракеты с ядерными боеголовками.