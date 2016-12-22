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Путин поручил уточнить порядок блокировки счетов предприятий
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Путин поручил уточнить порядок блокировки счетов предприятий
Политика, 07 мар, 13:46
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Путин поручил уточнить порядок блокировки счетов предприятий

Президент России Владимир Путин дал поручение своему помощнику Андрею Белоусову разработать поправки к законам и подзаконным актам, которые уточняют порядок блокировки банковских счетов предпринимателей, сообщает ТАСС.

В рамках встречи президента России с самарскими бизнесменами главе государства рассказали о проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди наиболее серьезных проблем они выделили блокировку счетов банками в соответствии с 115 ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Предприниматели пожаловались, что банки закрывают счета без разъяснения причин, что мешает исполнению контрактов.

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Белоусов пояснил, что помимо 115 ФЗ банки имеют право заблокировать счета на основании претензий налоговых служб и уголовных дел.

«90% примерно как раз идет через 115 ФЗ, а там основания для такой блокировки прописаны очень общо, и фактически это все отдано сейчас на усмотрение самих банков, то есть это вообще выпало из сферы регулирования. Нужно как можно быстрее и Банку России, и правительству просто внести изменения в законы и подзаконные акты, прописав случаи, когда это можно делать», — цитирует Белоусова ТАСС.

Путин сказал, что займется этим вопросом, и попросил Белоусова подготовить поручение.

Теги: Владимир Путин , распоряжение , банковские счета , предприниматели , блокировка
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