Путин поручил уточнить порядок блокировки счетов предприятий

Президент России Владимир Путин дал поручение своему помощнику Андрею Белоусову разработать поправки к законам и подзаконным актам, которые уточняют порядок блокировки банковских счетов предпринимателей, сообщает ТАСС.

В рамках встречи президента России с самарскими бизнесменами главе государства рассказали о проблемных ситуациях, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди наиболее серьезных проблем они выделили блокировку счетов банками в соответствии с 115 ФЗ о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Предприниматели пожаловались, что банки закрывают счета без разъяснения причин, что мешает исполнению контрактов.

Белоусов пояснил, что помимо 115 ФЗ банки имеют право заблокировать счета на основании претензий налоговых служб и уголовных дел.

«90% примерно как раз идет через 115 ФЗ, а там основания для такой блокировки прописаны очень общо, и фактически это все отдано сейчас на усмотрение самих банков, то есть это вообще выпало из сферы регулирования. Нужно как можно быстрее и Банку России, и правительству просто внести изменения в законы и подзаконные акты, прописав случаи, когда это можно делать», — цитирует Белоусова ТАСС.

Путин сказал, что займется этим вопросом, и попросил Белоусова подготовить поручение.