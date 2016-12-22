Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9, передает Европейско-средиземноморского сейсмологического центр.

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 15:40 по местному времени (07:40 мск) в 355 км к востоку от города Курильска, расположенного на острове Итуруп. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Население города составляет 1,5 тыс. человек. Информации о пострадавших не поступало.

2 марта у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

