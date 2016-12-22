В Ростове-на-Дону задержали сообщившего о минировании школ мужчину

В Ростове-на-Дону полиция задержала 22-летнего мужчину, из-за ложного звонка которого 5 марта было эвакуировано несколько школ города. Об этом сообщается на сайте ГУМВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, ростовчанин в момент совершения анонимного звонка находился под воздействием токсичного газа. В ведомстве добавили, что мужчина был ранее судим за кражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по​ ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

5 марта 2018 года в полицию поступил анонимный звонок о минировании трех школ города. Звонивший не уточнил, о каких именно учебных заведениях идет речь. Занятия в учебных заведениях были отменены, а учащиеся отправлены по домам. В ходе проверок подозрительных предметов обнаружено не было.