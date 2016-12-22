Информация о минировании в школах Ростова-на-Дону не подтвердилась

Полиция не обнаружила подозрительных предметов в школах Ростова-на-Дону. Об этом заявил начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Константин Розин, говорится на сайте полиции управления.
Проверка завершена. «Все школы работают в штатном режиме», — уточнил Розин.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области заявили ТАСС, что ученики школ города отпущены домой после сообщения об обнаруженном бесхозном предмете. Источник «Интерфакса» сообщал, что в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании трех школ города, но звонивший не уточнил, о каких именно учебных заведениях идет речь.
Директор школы №60 Лилия Захарова заявила РБК, что в учебном заведении «по техническим причинам» отменили занятия. В приемной директора школы №44 РБК сообщили, что «занятий нет у первой смены, у второй — есть». Однако причину не называли.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области и администрацию Ростова-на-Дону.