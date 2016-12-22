Минобороны опубликовало архивные документы о военных подвигах женщин

Минобороны в канун 8 марта опубликовало архивные документы о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Они размещены в новом мультимедийном разделе «На фронт их отправляло сердце» на сайте министерства. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило в РБК.

Опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны: письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, а также наградные документы. «Каждая из этих подборок — это история в миниатюре, а вместе они — калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 6 марта поздравил с 8 марта женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных, которых он назвал «очаровательной армией» России. Как сообщил Шойгу, на данный момент в Вооруженных силах служат около 44,5 тыс. женщин, среди которых почти 4 тыс. офицеров и 7,5 тыс. прапорщиков и мичманов.