Шойгу поздравил с 8 марта «очаровательную армию» России

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих, а также жен и матерей военных с наступающим 8 марта. Текст опубликован в Facebook министерства.

«Прежде всего, хочу поздравить всех наших замечательных женщин с наступающим праздником. Всех матерей, чьи дети служат и выполняют священный долг по защите отечества. Женщин-военнослужащих, которые вопреки трудностям военной жизни бережно хранят тепло семейного очага», — сказал Шойгу на открытии селекторного совещания Минобороны.

По его словам, «вся эта очаровательная армия» женщин, которые сейчас служат в вооруженных силах, «отлично справляется со своими обязанностями».

Сейчас в ВС служат около 44,5 тыс. женщин, почти 4 тыс. из них — офицеры, 7,5 тыс. — прапорщики и мичманы, уточнил Шойгу. На должностях государственной гражданской службы, в воинских частях и ведомственных организациях работают свыше 315 тыс. женщин. В учебных заведениях Минобороны готовят более 1,3 тыс. девушек-курсантов, 93% из которых получают высшее образование.