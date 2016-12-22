Картину «Герои первой пятилетки» продали в Лондоне за €3,2 млн

В Лондоне состоялся аукцион MacDougall's, на котором были реализованы более 300 предметов русского искусства. Самым дорогим проданным лотом оказалась картина советского художника Александра Дейнеки «Герои первой пятилетки», за которую заплатили €3,2 млн, следует из материалов аукциона (*pdf).

Среди картин, проданных на аукционе в Лондоне, также оказались полотна таких мастеров, как Василий Поленов и Руфин Судковский. Так, картина Поленова «Христос и Мария Магдалина» была продана за €683 тыс. В общей сложности аукцион принес организаторам более €11 млн выручки.

Картина «Герои первой пятилетки» установила рекорд стоимости картин Дейнеки. Предыдущий рекорд был установлен эротической картиной «За занавеской» в 2015 году (около $3,5 млн или более €2,9 млн). «Герои первой пятилетки» были написаны художником для Всемирной выставки в Париже в 1937 году и украшали павильон советской делегации.

Также на торги были выставлены образцы прикладного искусства и предметы быта. Золотая подвеска с миниатюрным яйцом Фаберже была продана более чем за €8 тыс.

Ранее, 27 ноября в Лондоне прошел аукцион Christie’s «Шедевры русского искусства». Выручка аукционного дома от русских торгов составила $17,6 млн. Рекорд торгов поставила картина Натальи Гончаровой «Натюрморт с чайником и апельсинами», ушедшая с молотка за £2,5 млн.