Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,89 58,45 EUR Нал. 69,82 69,20 USD Бирж. 58,61 +0,25 EUR Бирж. 69,52 +0,37 USD ЦБ. 58,33 -0,08 EUR ЦБ. 69,20 -0,29 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 9900,00 +32,00 ММВБ 2124,08 -1,18% РТС 1144,68 -1,27% Brent 63,08 -0,46% DJIA 23927,02 +0,38% Nasdaq 6825,30 -1,26% FTSE 7393,56 -0,90%
Картину «Герои первой пятилетки» продали в Лондоне за €3,2 млн
Лента новостей
Полиция задержала бывших сотрудников центрального аппарата «Роснефти» 22:07, Общество Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 22:06, РБК и My Ideal Smile «Реал» включил нападающего сборной России в список зимних трансферов 22:03, Спорт Группа ИСД допустила потерю контроля над заводами в ЛНР 21:51, Бизнес ВС запретил регистрировать самовольно тюнингованные автомобили 21:47, Общество Путин поделился впечатлениями о фильме «Легенда о Коловрате» 21:45, Общество WSJ узнала о планах NASDAQ начать торги биткоинами 21:42, Финансы Тест: умеете ли вы делать портретные фото 21:40, РБК и Huawei Картину «Герои первой пятилетки» продали в Лондоне за €3,2 млн 21:38, Общество СМИ узнали о замене Кубка конфедераций на суперчемпионат мира 21:13, Спорт В Липецке госпитализировали семь школьников из-за звуков приложения 21:02, Общество Литва передала Украине устаревшее оружие на 2 млн евро 20:58, Политика Гавайи испытают сирену времен холодной войны из-за ракетных пусков в КНДР 20:57, Политика Валютный рынок: как не пасть жертвой спреда и бумажной волокиты 20:55, РБК и Thomson Reuters Минобрнауки отреагировало на решение Татарстана по изучению языка 20:54, Общество Премьер Хорватии отреагировал на самоубийство генерала Праляка в Гааге 20:34, Политика Сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя оказалось ложным 20:30, Общество Россия назвала поставки гумпомощи ООН ущемлением суверенитета Сирии 20:27, Политика Минфин улучшил оценку дефицита бюджета на 500 млрд руб. 20:11, Экономика 19 полезных дел, которые надо сделать ради себя 20:00, РБК и Barilla Россия обвинила США в попытке скрыть последствия операции в Ракке 20:00, Политика Порошенко подписал закон о двойном праздновании Рождества 19:58, Политика Ведущего NBC уволили за домогательства на Олимпиаде в Сочи 19:51, Общество СМИ узнали о состоянии лежащего в реанимации Олега Табакова 19:41, Общество Суверенная утопия: зачем Россия предлагает БРИКС создать «свой» интернет 19:38, Мнение В Дании нашли еще один фрагмент тела пропавшей с подлодки журналистки 19:33, Общество В Крыму заявили о невозможности остановить строительство Крымского моста 19:26, Политика Как менялся облик и жизнь российских городов на протяжении 100 лет 19:25, РБК и Ситибанк
Картину «Герои первой пятилетки» продали в Лондоне за €3,2 млн
Общество, 21:38
0
Картину «Герои первой пятилетки» продали в Лондоне за €3,2 млн

В Лондоне состоялся аукцион MacDougall's, на котором были реализованы более 300 предметов русского искусства. Самым дорогим проданным лотом оказалась картина советского художника Александра Дейнеки «Герои первой пятилетки», за которую заплатили €3,2 млн, следует из материалов аукциона (*pdf).

Среди картин, проданных на аукционе в Лондоне, также оказались полотна таких мастеров, как Василий Поленов и Руфин Судковский. Так, картина Поленова «Христос и Мария Магдалина» была продана за €683 тыс. В общей сложности аукцион принес организаторам более €11 млн выручки.

Картина «Герои первой пятилетки» установила рекорд стоимости картин Дейнеки. Предыдущий рекорд был установлен эротической картиной «За занавеской» в 2015 году (около $3,5 млн или более €2,9 млн). «Герои первой пятилетки» были написаны художником для Всемирной выставки в Париже в 1937 году и украшали павильон советской делегации.

Выручка Christie’s от русских торгов составила $17,6 млн
Бизнес

Также на торги были выставлены образцы прикладного искусства и предметы быта. Золотая подвеска с миниатюрным яйцом Фаберже была продана более чем за €8 тыс.

Ранее, 27 ноября в Лондоне прошел аукцион Christie’s «Шедевры русского искусства». Выручка аукционного дома от русских торгов составила $17,6 млн. Рекорд торгов поставила картина Натальи Гончаровой «Натюрморт с чайником и апельсинами», ушедшая с молотка за £2,5 млн.

Теги: картина , Аукцион
Главное
Полиция задержала бывших сотрудников центрального аппарата «Роснефти» Общество
Материалы по теме
Картину русской художницы продали в Лондоне за £2,5 млн Общество
Последнюю картину Уинстона Черчилля продали за £357 тыс. Общество
Путин передал президенту Армении похищенную картину Михаила Врубеля Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку