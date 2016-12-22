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Посол в Аргентине счел мистификатором предполагаемого главаря наркосети
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Посол в Аргентине счел мистификатором предполагаемого главаря наркосети
«Кокаиновое дело», 07 мар, 07:33
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Посол в Аргентине счел мистификатором предполагаемого главаря наркосети

Посол России в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли сказал РБК, что заявлениям Андрея Ковальчука, предполагаемого организатора наркотрафика из Аргентины, «не стоит доверять».

«Глупость полнейшая. Читал это интервью, где Ковальчук рассказывает, что этот груз, который он прятал в посольской школе, что он был занесен другим человеком, другую фамилию называет и прочее», — ответил дипломат на вопрос о том, действительно ли он познакомил Ковальчука с бывшим завхозом посольства Али Абяновым.

«У нас по ходу совместной операции, которая проходила более года, сложилось впечатление, что Ковальчук — это большой мистификатор, и он своим подельникам, своим сообщникам вешал такую лапшу на уши и продолжает это делать сейчас», — рассказал он.

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Коронелли подчеркнул, что не может раскрывать все детали, которые находятся в компетенции следствия и фигурируют в показаниях различных лиц.

«Было другое интервью, в котором адвокат Абянова говорит, что он [Абянов] был знаком с Ковальчуком и общался аж с 2012 года. А чемоданы у нас появились в 2016 году. Так что знали они друг друга давным-давно. Где они познакомились, как это произошло — понятия не имею», — добавил он.

Посол отметил, что «вокруг этого дела столько вранья идет» и «надо быть к этому готовым».

В интервью газете «Коммерсантъ» Ковальчук сообщал, что бывший завхоз посольства Али Абянов, который также проходит по уголовному делу о поставках кокаина, познакомился с ним через Коронелли. В интервью обвиняемый также добавил, что ​в деле есть «крупные нестыковки»: груз, который он отправлял, весил 270 кг, а «не 360 кг», как утверждает следствие, и всего было восемь чемоданов, а не 12.

​2 марта «Коммерсантъ» сообщал, что Абянов на допросе рассказывал о нескольких случаях отправки чемоданов. По его словам, отправить чемодан просил предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук, и за каждый такой груз, упакованный как диппочта, Абянов получал $1 тыс. По данным газеты, канал поставок мог работать с 2012 года.

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«Кокаиновый скандал» разгорелся, после того как министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич 22 февраля заявила об обнаружении 389 кг кокаина на территории посольства России в Буэнос-Айресе. Наркотик нашли в 12 чемоданах. По данным Буллрич, в операции по раскрытию преступления участвовали правоохранительные органы Аргентины и России, совместное расследование продолжалось больше года.

Стоимость найденной партии оценили в €50 млн. В российском МИДе подтвердили факт совместной операции по пресечению канала поставки партии на европейский рынок.

Теги: Аргентина , кокаин
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