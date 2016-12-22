СК завел дело после нападения мужчины на прохожих в Ростове-на-Дону

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на прохожих. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Ростовской области.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц). ​В сообщении также отмечается, что подозреваемый был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и преступления против личности.

На месте происшествия следователь провел осмотр, были изъяты орудия преступления — два кухонных ножа.Также обнаружен автомобиль, который принадлежит подозреваемому, добавили в СК. Мужчина задержан.

Нападение на прохожих в Советском районе Ростова-на-Дону произошло 6 марта. В пресс-службе управления Росгвардии по региону в разговоре с РБК отметили, что «неадекватный мужчина кидался на людей с ножом».