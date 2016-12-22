В Ростове-на-Дону мужчина с кинжалом напал на прохожих

В Советском районе Ростова-на-Дону мужчина напал с ножом на прохожих. По предварительным данным, пострадал минимум один человек. По версии источника, злоумышленник использовал кинжал

Фото: официальная страница ‹‹Ростов Главный Вконтакте››

Мужчина напал с ножом на прохожих в Советском районе Ростова-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области.

«Вызвали наряд вневедомственной охраны из-за неадекватного мужчины, который кидался на людей с ножом. Группа прибыла на место, увидела мужчину и задержала его», — сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, пока точно известно об одном пострадавшем.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина был вооружен кинжалом. Источник агентства уточнил, что нападавший мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, происшествие случилось во второй половине дня в районе пересечения проспекта Стачки и улицы Малиновского.

«По предварительной информации, мужчина нанес ранения нескольким прохожим, после чего в течение некоторого времени удерживал еще одного человека, угрожая ему ножом», — рассказал источник агентству.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сказали РБК, что не располагают информацией об инциденте. В пресс-службе местного управления Следственного комитета РБК также не смогли оперативно предоставить информацию по поводу нападения.