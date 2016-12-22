Экс-гендиректор издательства «Известия» признал вину в хищении ₽43 млн

Бывший генеральный директор ФГУП «Издательство «Известия» Эдуард Галумов признал свою вину в хищении 43 млн руб., передает агентство «Москва» из зала суда.

«Факт преступления, о котором идет речь, произошел семь лет назад. У меня нет недвижимости за рубежом. И поверьте, если бы в какой-то момент испытывал желание скрыться, то за два года я бы сумел скрыться, но не считал это нужным. Я готов отвечать за поступки. Я готов сотрудничать со следствием, у меня нет желания оппонировать, потому что все, что там сказано, было совершено мной. Я прошу отменить решение, но надежды у меня на это нет», — заявил Галумов.

Суд оставил в силе постановление Лефортовского суда, оставив Галумова под стражей до 14 марта. Прокурор отметил, что в материалах дела есть сведения, что Галумов пытался скрыться из Москвы, что подтверждают наличие у него железнодорожных билетов.

На заседании оставить Галумова под стражей просил следователь ФСБ Сергей Белоусов. «В материалах дела изложены все обстоятельства дела. Кроме того, на свободе Галумов оказывал давление на свидетелей. Прошу апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — пояснил следователь.

Адвокат обвиняемого просил отменить ему арест, изменив на меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. По словам защитника, бывший глава издательства страдает тяжелыми заболеваниями и ему нужно лечение. Галумов был арестован 16 февраля по решению Лефортовского суда Москвы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Галумов — политолог и экономист, издатель и главный редактор журнала «Мир и политика», международного журнала, который выходит на русском и китайском языках, «Москва — Пекин». Работал в издательстве «Известия» с 2001 по 2013 год.