Путин назвал «штампом» разделение профессий на мужские и женские

Президент Владимир Путин, выступая на VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в Нижнем Тагиле, назвал штампом разделение профессий на мужские и женские.

«Во-первых, это такой штамп в общественном сознании — есть мужские и женские профессии. Это просто штамп и за этим штампом, как за любым, мало что стоит», — приводит его слова «Интерфакс».

Президент отметил, что современные условия производства расширяют возможности, в том числе и для женщин. «То, что вчера было очень сложно, физически трудно, сегодня с помощью современной техники и современных знаний становится абсолютно доступным. Женщины там проявляют себя очень эффективно», — считает Путин.

По его словам, самое главное, «чтобы работа была по душе».

В сентябре 2017 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что зарплаты женщин в России на 26% меньше, чем у мужчин.

По данным вице-премьера, средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин в России составила 38,6 тыс. руб., в то время как у женщин — 28 тыс. руб. Голодец добавила, что наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин фиксируется в сфере образования.