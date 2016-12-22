«Ташир» инвестирует 500 млн руб. в сервис доставки покупок

Группа «Ташир» Самвела Карапетяна в 2018 году инвестирует около 500 млн руб. в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Save Time. Об этом сообщил представитель «Ташир», гендиректор проекта Дмитрий Дорошенко, пишет газета «Ведомости».

По словам Дорошенко, средства будут вложены в развитие и оптимизацию технологического процесса, маркетинг и рекламу.

Save Time — первый проект «Ташира» в области сервисных приложений. С помощью приложения можно заказывать товары в сетях-партнерах, а именно в супермаркете «Перекресток», магазинах «Вкусвилл», «Детский мир», «Республика», «Рив гош» и аптечной сети «36,6». Отмечается, что «Ташир» планирует расширить число магазинов, где можно заказать товар, и возможность приложения делать заказы в других городах.

Дорошенко рассказал, что доставка купленных товаров осуществляется не более, чем за час, и ее стоимость составляет 199 руб. Доставку будет осуществлять Gett Delivery. Save Time оплачивает подачу машины и километры в пути, сказал представитель «Ташира».

Основным бизнесом группы «Ташир» является девелопмент и управление коммерческой недвижимостью. По данным российского Forbes за январь, компания стоит на третьем месте в рейтинге «Короли российской недвижимости». Арендных доход «Ташира» составляет $650 млн.