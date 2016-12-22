«Штормовое кольцо» вокруг Москвы обойдется в 500 млн руб.

Создание «штормового кольца» вокруг Москвы — системы прогнозирования быстроразвивающихся опасных природных явлений и предупреждения населения — потребует порядка 500 млн руб., сообщил РБК глава Росгидромета Максим Яковенко.

По его словам, размещение новых наблюдательных станций и разработка прогнозных моделей займут три года. «Уже подписано соглашение с правительством Москвы, и в бюджете Москвы предусмотрены средства», — добавил глава Росгидромета.

Как сообщил Яковенко в комментарии «Российской газете», с помощью «штормового кольца» синоптики смогут своевременно прогнозировать опасные погодные явления и предупреждать жителей Москвы о них.

Проект был разработан совместно с департаментом ЖКХ правительства Москвы. Предполагается создание сети для получения метеоданных как на территории столицы, так и за пределами города. «Для этого нужно будет провести большую работу: поставить метеостанции «штормового кольца», разместить метеорологические локаторы, автоматические метеостанции», — подчеркнул глава Росгидромета. В начале января Яковенко сообщал о том, что в Москве готовится ввод системы прогнозирования опасных явлений. Идея создать такую систему возникла после прошлогоднего урагана в столичном регионе.

Ураган обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая 2017 года, жертвами стихийного бедствия стали 16 человек, еще около 200 были ранены. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, одной из причин последствий урагана стал ошибочный прогноз погоды. Синоптики заявляли, что скорость ветра 29 мая не превысит 17–22 м/с, однако фактически она достигала 30 м/с.