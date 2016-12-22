В Москве создадут систему прогнозирования опасных метеоявлений

В Москве готовится ввод системы прогнозирования опасных метеоявлений. Об этом глава Росгидромета Максим Яковенко рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«После урагана в мае 2017 года был ряд совещаний с правительством Москвы, на уровне руководства МЧС, и дальше было совещание у президента. По нашей инициативе готовится с правительством Москвы и МЧС соглашение о создании системы прогнозирования краткосрочных быстроразвивающихся опасных явлений», — рассказал Яковенко. По его словам, программа сформирована, на нее заложены деньги в бюджете. Реализация программы начнется в 2018 году.

«Мы введем новые метеорологические станции, установим дополнительные локаторы, разработаем новое программное обеспечение и систему оповещения», — рассказал глава Росгидромета. По его словам, по аналогичной схеме будет построена работа и в других крупных городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Ростове.

Внедрить такую систему раньше, как пояснил Яковенко, мешали многие факторы, в том числе сложность моделирования: нужно понимать, как городская среда (например, плотная высотная застройка) влияет на изменения погоды. «Это уже не просто прогноз по сетке, это моделирование, новое программное обеспечение, новые модели», — пояснил он. Существующие спутники в этом не помогут, так как они работают на высоте от 600 метров.

Так, по словам Яковенко, реновация в Москве окажет влияние на климат: строительство более высоких зданий на месте пятиэтажек изменит профиль ветра.

29 мая 2017 года в Москве и области прошел ураган. Его жертвами стали 16 человек, около 200 получили ранения.

Тогда официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал одной из причин катастрофических последствий неверный прогноз погоды: по оценке синоптиков, порывы ветра в регионе не должны были превысить 17–22 м/с, однако фактически они доходили до 30 м/с. В связи с этим Генпрокуратура попросила главу Минприроды Сергея Донского заняться «повышением точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям».