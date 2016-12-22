Три охотника за металлоломом пропали в заброшенной шахте на Урале

Три человека спустились в заброшенную шахту в Североуральске (Свердловская область) и пропали. Как сообщает региональное управление МЧС, спасатели обследовали 15 км штреков, но так и не нашли людей.

По данным регионального управления МЧС, пропавшие спустились в шахту ориентировочно 3 марта. Znak.com уточняет, что они проникли в законсервированную выработку ради добычи металлолома. Для этого им пришлось сломать ограждения и пробить бетонный пол.

TagilCity со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД сообщает, что все трое не имеют постоянного жилья и места работы, добыча металла является основным источником их заработка.

Ura.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что личности потерявшихся установлены — это 34-летний Илья Кузеванов, 39-летний Евгений Хлебников и 50-летний Сергей Нелединский. Первые двое ранее судимы. Собеседник напомнил, что шахта — опасный объект: некоторые ее участки загазованы.

Позднее все они нашлись живыми в городе Североуральске, сообщил РБК глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.



«В 19:30 по местному времени (17:30 мск) пропавших обнаружили участковые уполномоченные полиции Североуральска. Их нашли живыми и здоровыми возле пятиэтажного жилого дома. Мужчины несли обрубки кабеля в пункт приема металлолома», — отметил он.



По словам Горелых, трое мужчин спускались в шахту на длительное время, так как имели при себе воду и еду. Он пояснил, что в связи с тем, что пропавших нашли, спасательная операция в шахте была прекращена.