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Трамп назвал условие отмены пошлины на сталь для Канады и Мексики
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Трамп назвал условие отмены пошлины на сталь для Канады и Мексики
Политика, 05 мар, 16:44
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Трамп назвал условие отмены пошлины на сталь для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от введения пошлин на сталь и алюминий для Канады и Мексики в том случае, если будет подписано «новое и честное» Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), которое сейчас обсуждается, было плохой сделкой для США. Пошлины на сталь и алюминий будут отменены, только если будет подписано новое и справедливое соглашение о NAFTA», — подчеркнул он.

Кроме того, он написал, что Канада «лучше относится» к американским фермерам. Говоря о Мексике, президент США сказал, что она должна прилагать больше усилий, чтобы остановить наркотрафик в США. «Они не сделали то, что должны были сделать», — заметил Трамп.

Трамп объявил о введении тотальных пошлин на ввоз в США стали и алюминия
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О планах ввести пошлины на ввоз стали Трамп заявил в четверг, 1 марта. По его словам, таким образом американские производители металла получат «впервые за долгое время» защиту. Президент США сказал, что планирует подписать соответствующий указ на этой неделе.

В Канаде назвали планы Трампа неприемлемыми. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что предложения американского лидера нанесет ущерб, как Вашингтону, так и Оттаве. «И у нас хватит опыта, чтобы продолжать защищать канадскую индустрию», — заявил Трюдо.

Весной 2017 года Трамп решил не подписывать указ о выходе США из Североамериканского соглашения о свободной торговле после разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Ньето. В январе 2018 года глава Минфина США Стивен Мнучин сказал, что идет работа по пересмотру условий соглашения. «Мы ожидаем, что они будут пересмотрены или мы покинем соглашение», — заявил американский министр финансов.

НАФТА — это соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, которое было подписано между США, Канадой и Мексикой. Документ вступил в силу в 1994 году. Трамп неоднократно критиковал НАФТА и говорил, что соглашение стимулирует мигрантов приезжать в США, чтобы получить работу.

Теги: Дональд Трамп , импортные пошлины , сталь
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