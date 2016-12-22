Глава минфина США заявил о возможном выходе страны из НАФТА

США могут выйти из североамериканского торгового соглашения НАФТА, если условия договора не будут изменены. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме, видеозапись которого была опубликована на YouTube.

«Посол Роберт Лайтхайзер ведет отличную работу по пересмотру условий НАФТА, и мы ожидаем, что они будут пересмотрены или мы покинем соглашение», — заявил Мнучин.

НАФТА — североамериканская зона свободной торговли на континенте, которая объединяет США, Канаду и Мексику. Оно вступил в силу в декабре 1996 года. Президент Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой соглашения, заявляя, что оно является стимулов для мигрантов получать работу в с США. Весной 2017 года Трамп готовил указ о выходе из НАФТА, однако пересмотрел это решение после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Энрике Ньето.