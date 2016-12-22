В МИД заявили о «безобразном» срыве США консультаций по кибербезопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США «безобразным, вызывающим образом сорвали двусторонние экспертные консультации по международной информационной безопасности». Об этом он сказал, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, передает «РИА Новости».



Рябков отметил, что на проведение консультаций Вашингтон дал свое согласие в «межведомственном формате». Рябков отметил, что американская сторона уведомила об отмене консультаций за час до их начала, когда российская делегация уже была «на месте». Заместитель российского министра иностранных дел отметил, что причиной такого решения в Госдепе стала «надуманная необоснованная ссылка на некие дестабилизирующее действия России в электронном пространстве».

О том, что США сорвали проведение консультации между российской и американской делегацией, стало известно 2 марта. Они должны были состояться в Женеве 27 и 28 февраля, куда прибыли представители России. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, из-за этого в Москве полагают, что провести новый раунд переговоров с США по стратегической стабильности, которые были запланированы на 6 и 7 марта, невозможно. Также замглавы МИДа Рябков планировал встретиться с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.



Ранее Рябков назвал хамством срыв консультаций. Он отметил, что встречу с Шэнноном он также решил отложить. Рябков добавил, что новые сроки проведения переговоров с заместителем госсекретаря никто не обсуждал.