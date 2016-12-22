Рябков назвал хамством срыв США консультаций по кибербезопасности

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал хамством срыв консультаций с США по кибербезопасности, которые должны были пройти 27–28 февраля в Женеве. Из-за этого он отложил встречу со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, которая должна была пройти 6–7 марта.

При этом он подчеркнул, что речь идет не об отмене встречи с Шэнноном. «Я подчеркиваю, что мы мероприятие не отменили, а отложили», — сказал Сергей Рябков. «Новые сроки никто не обсуждает, об этом говорить рано», — добавил замминистра.

О том, что Вашингтон сорвал эти консультации в день их предполагаемого начала, ранее сообщил посол России в США Анатолий Антонов. Российская делегация уже прибыла в Швейцарию для консультаций. Антонов отметил, что в связи с этим Москва выразила Госдепу возмущение и считает невозможным проведение нового раунда переговоров с США по стратегической стабильности 6–7 марта.

В январе Антонов и посол США в России Джон Хантсман признали, что российско-американские отношения не удастся наладить «в одночасье».