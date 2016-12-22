В Госдуме назвали беспочвенными обвинения против России в жертвах в Гуте

Обвинение США в отношении российских ВКС «предвзято», заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Россия совершала вылеты с 24 по 28 февраля в район Дамаска и Восточной Гуты, «потому что мы боремся и будем бороться с террористами».

«Россия наносит исключительно точечные удары. Наша разведка работает усиленно. Мы не видим помощи со стороны американцев в предоставлении данных о нахождении террористов. США до сих пор не признают «Джабхат ан-Нусру» (деятельность в России запрещена) террористической организацией, которая вместе с ИГИЛ (деятельность в России запрещена) ведет террористическую операцию. Если бы США раньше решили эту проблему [с ликвидацией «Джабхат ан-Нусры»], не было бы Гуты», — заключил он.

США хотят продолжения войны в Сирии, а «Россия хочет мира», заявил РБК член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Белый дом заявил, что самолеты российских ВКС продолжают совершать боевые вылеты в районе Восточной Гуты (пригород Дамаска), несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о 30-дневном гуманитарном перемирии на всей территории Сирии.

«Россия продолжает игнорировать [резолюцию Совета Безопасности ООН от 24 февраля о 30-​дневном перемирии] и убивать ни в чем не повинных гражданских лиц под ложным предлогом контртеррористических операций», — говорилось в заявлении.

В Вашингтоне подсчитали, что с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершали по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим. При этом в заявлении не было указано, совершали ли российские ВКС бомбардировки названных районов.

​Россия делает «все, чтобы обеспечить перемирие в Сирии», заявил РБК член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов. «Ситуация в Сирии остается сложной. Боевики часто нарушают перемирие, начинают обстрелы. Сирийская армия вынуждена отвечать. Россия не является стороной конфликта. Никаких боевых действий на земле мы не ведем. Обвинять кого-то — это деструктивный путь. Нужно объединять усилия, а не искать крайнего. Тогда будет результат», — пояснил он.