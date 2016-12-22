В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на автостоянке

В Санкт-Петербурге задержали 37-летнего жителя Ленинградской области, который является предполагаемым участником ​стрельбы у автостоянки на севере города, при которой погиб один человек и один был ранен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Решается вопрос об аресте нарушителя. Расследование дела продолжается.

По данным СК, стрельба произошла 1 марта у автостоянки напротив дома №1 по улице Сикейроса. У обвиняемого с двумя местными жителями 1971 и 1985 годов рождения возник «конфликт на почве долговых обязательств». Мужчина несколько раз выстрелил из пистолета, один потерпевший умер на месте ЧП, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.

Изначально о стрельбе на парковке у пересечения проспекта Энгельса и улицы Сикейроса ​сообщила «Фонтанка» со ссылкой на полицию. На следующий день СК возбудил дело по факту стрельбы по ч. 3 ст. 30, пункту «а», ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, убийство).