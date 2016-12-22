В Петербурге в результате стрельбы пострадали три человека

Три человека были ранены в результате стрельбы возле Володарского моста на востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

По данным МВД, конфликту предшествовало ДТП между автомобилем Volvo и другой иномаркой. Находившаяся за рулем иномарки женщина сообщила об аварии своему мужу, который прибыл на место происшествия, вооружившись ружьем. Затем, по неустановленной причине, он открыл огонь по людям, которые находились в Volvo.

Прибывший на место ДТП полицейский потребовал, чтобы мужчина бросил ружье, однако он не подчинился. После этого сотрудник МВД ранил стрелка из табельного оружия. Мужчину и двух пострадавших пассажиров Volvo госпитализировали. В настоящий момент все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По факту стрельбы управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу завело уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В начале января в Петербурге на проспекте Ветеранов неизвестные мужчины открыли стрельбу. По информации портала 78.ru, стрельба велась из травматического оружия. В результате стрельбы пострадала прохожая. «Я повернулся в сторону пиццерии, и оттуда вышли семь человек, одетых полностью в черное. Они стреляли в разные стороны», — сообщил порталу очевидец. Затем стрелки скрылись на двух автомобилях, полиция начала их поиск.