В Москве после вооруженного нападения на аптеку завели уголовное дело

По факту вооруженного нападения на аптеку на востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сотрудники полиции установили, что неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом провизору аптеки, требуя денежные средства. Он ничего не взял и скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 162 УК РФ (разбой)», — рассказали в пресс-службе.

Собеседник РБК добавил, что сообщение о нападении на аптеку, находящуюся в доме 79Б на Краснобогатырской улице, поступило от провизора 4 марта в 22:23 мск.

На данный момент нападавшего задержать не удалось. Он объявлен в розыск.