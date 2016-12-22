Мюллер запросил у Трампа и его советников письма с ноября 2015 года

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США, ​выпустил повестку о представлении документов, касающихся американского лидера Дональда Трампа и его ближайших советников. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на копию запроса.

«Следователям нужны электронные письма, текстовые сообщения, рабочие отчеты, телефонные журналы и другие документы с 1 ноября 2015 года, когда Трамп начал свою предвыборную кампанию», — сказано в сообщении. К этому времени Трамп вел свою избирательную кампанию уже 4,5 месяца.

Как отмечает телеканал, запрос о предоставлении информации касается не только президента, но и девяти бывших и нынешних сотрудников его администрации. Среди них экс-советник Стив Бэннон, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт, адвокат Майкл Коэн, деловой партнер и участник кампании Рик Гейтс, объявившая об уходе в отставку директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

Расследование Мюллера призвано выявить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и российскими властями. Кремль ранее неоднократно отвергал подобные предположения.