При обрушении здания из-за взрыва газа в Польше погибли четыре человека
Общество, 05 мар, 05:13
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При обрушении здания из-за взрыва газа в Польше погибли четыре человека
На западе Польши произошло обрушение многоэтажного здания, которое было вызвано взрывом бытового газа, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает Wyborcza.pl.
Инцидент произошел в городе Познань в многоквартирном доме. Спасателям удалось вытащить из-под обломков более 20 человек. У них диагностированы травмы разной степени тяжести.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Ведутся работы по поиску выживших и разбору завалов.
В четверг, 1 марта, в пятиэтажном доме в подмосковном Раменском произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Жертвами происшествия стали два человека.