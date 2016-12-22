При обрушении здания из-за взрыва газа в Польше погибли четыре человека

На западе Польши произошло обрушение многоэтажного здания, которое было вызвано взрывом бытового газа, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает Wyborcza.pl.



Инцидент произошел в городе Познань в многоквартирном доме. Спасателям удалось вытащить из-под обломков более 20 человек. У них диагностированы травмы разной степени тяжести.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Ведутся работы по поиску выживших и разбору завалов.

В четверг, 1 марта, в пятиэтажном доме в подмосковном Раменском произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Жертвами происшествия стали два человека.