В Подмосковье при пожаре в пятиэтажке погибли два человека

В подмосковном Раменском жертвами произошедшего в пятиэтажке пожара стали два человека, пострадали, по разным данным, от четырех до 11 человек. Из здания эвакуированы 30 человек

Фото: страница группы «Раменское» Вконтакте

В подмосковном Раменском при пожаре в жилом доме погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар произошел на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Кирова, дом 5», — сказал он. По его словам, из здания были эвакуированы 30 человек. В настоящее время возгорание локализовано на площади 40 кв. м, добавил собеседник агентства.

Позднее агентство добавило, что в больницу были доставлены 11 человек, пострадавших при пожаре. Источник агентства утверждает, что взрыва газа в доме не было.

Информация о гибели двух человек в результате пожара в подмосковном Раменском подтвердили РБК в минздраве Московской области. «По состоянию на 9:30 в результате взрыва бытового газа в жилом доме по ул. Кирова в подмосковном Раменском погибли два человека, госпитализированы пятеро. Один из них находится в реанимации. Учреждения здравоохранения оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — сказал РБК министр здравоохранения области Дмитрий Марков.

Агентство РИАМО опубликовало видео, на котором видно, как человек выпрыгивает из окна горящего дома. Люди прыгали из окон во время пожара в Раменском, сообщил РБК очевидец Алексей. «Ребенка привез в детский садик, который расположен напротив. Когда приехал, валил только дым со второго этажа, потом подъехали пожарные, заблокировали выезд. Огонь вырвался наружу. Люди прыгали с торца здания. Детей выкидывали с третьего этажа на руки — мужчины подбегали. Женщины орали во всю глотку», — рассказал очевидец.

Эту информацию РБК подтвердили другие очевидцы. «Мы в детский сад ходим, как раз напротив этого дома. Видела, как детей выносили из окон пожарные. Было три пожарных машины, скорая, позже полиция приехала», — сообщила РБК очевидец Екатерина.

«Живем недалеко. Воспитатели в саду попросили забрать детей из сада по мере возможности из-за продолжающегося пожара. В нашей группе организовали пункт для пострадавших. Район не оцепили, но вот улицу перегородили, техники много: врачи, газовая служба, пожарные, полиция», — рассказала очевидец Екатерина Видяпина.

Видео: РЕН ТВ

Агентство «Москва», в свою очередь, ​ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в жилом доме в Раменском районе Подмосковья произошел хлопок газа. В результате случившегося разрушились межквартирные перегородки и начался пожар, пояснил он. «Два человека погибли, еще несколько получили травмы», — сказал собеседник агентства.

Об инциденте сообщает и «Интерфакс». По словам осведомленного источника агентства, при взрыве газа пострадали четыре человека, они получили «ожоги первой-второй степени, также признаки отравления газом». «По оценкам медиков, ​ у всех состояние средней тяжести», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие госпитализированы.

Информация о пожаре в здании по адресу: Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5 поступило в 07:32 мск, сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области. В 08:08 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий