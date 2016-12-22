ЕСПЧ принял жалобу Навального на решение по иску бывшего чиновника Кремля

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы, который в феврале 2014 года постановил выплатить экс-главе Управления внутренней политики президента Константину Костину компенсацию в размере 100 тыс. руб. по иску о защите чести и достоинства. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юриста Дамира Гайнутдинова, представляющего интересы Навального в ЕСПЧ.

Костин подал иск в суд после записи Навального в своем блоге от 26 сентября 2013 года. В ней он назвал Костина «аферистом», а возглавляемый им фонд — «специализирующимся на всякой чернухе, подделках, фальсификациях». Суд удовлетворил иск, однако снизил сумму исковых требований с 3 млн руб. до 100 тыс. руб. В свою очередь Мосгорсуд это решение подтвердил и увеличил компенсацию в пять раз. Сам Навальный с таким решением не согласился. Он считает, что речь идет о публичной полемике, в которой он всего лишь высказывал свое мнение.

Как отмечает издание, ЕСПЧ интересуется у российских властей, не нарушило ли это решение право заявителя на свободу слова. Кроме того, Европейский суд по правам человека хочет знать, учитывали ли национальные суды контекст, в котором были сделаны эти заявления, и насколько оправданным было пятикратное увеличение суммы компенсации. По словам Гайнутдинова, ЕСПЧ в своих решениях по делам о распространении не соответствующих действительности порочащих сведений обычно указывает: даже если факт нарушения подтвержден, компенсационные выплаты не должны быть разорительными.