В Киеве неизвестные украли бюст Леси Украинки c фасада музея поэтессы

В Киеве неизвестные похитили бюст Леси Украинки c фасада здания музея поэтессы. Об этом сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры в Facebook.

«С возмущением и болью сообщаем, что совершен очередной акт вандализма. 3 марта, ночью был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что поэтесса вместе со своей семьей жила в этом доме с 1899 по 1909 год. С 1960 года в этом здании начал работать музей Леси Украинки.

В музее также заявили, что по факту произошедшего полиция возбудила дело. «Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства», — заявили в пресс-службе. ​Как уточняется, украденный бюст писательницы и памятная доска выполнены из бронзы. Эта скульптурная композиция была установлена ​​в 1971 году к столетию со дня рождения поэтессы.

В конце февраля неизвестные осквернили могилу Леси Украинки в Киеве.

​Леся Украинка — украинская поэтесса и переводчица. Она писала в разных жанрах, в том числе лирику, эпос, драму и публицистику. Кроме того, писательница активно принимала участие в национальном движении.