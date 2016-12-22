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Прошедший 4 марта снегопад в Москве может стать рекордным за всю историю
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Прошедший 4 марта снегопад в Москве может стать рекордным за всю историю
Общество, 04 мар, 22:59
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Прошедший 4 марта снегопад в Москве может стать рекордным за всю историю

В Москве за воскресенье, 4 марта, выпала почти треть месячной нормы осадков, заявил специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

Он рассказал, что в ночь на воскресенье выпало 2 мм снега, а с 6:00 мск до 18:00 мск — 8 мм.

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«То есть, пока за воскресенье выпало в общей сложности 10 миллиметров, это уже почти треть месячной нормы», — отметил синоптик. Он добавил, что количество осадков в Москве может стать рекордным для 4 марта за всю историю метеонаблюдений.

«У нас рекорд был 12,2 мм, до рекорда сейчас не хватает 2,2 мм. С учетом того что снегопад продолжится, есть основания предположить, что будет установлен новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений для 4 марта», — сказал специалист «Фобоса».

Утром 4 марта Евгений Тишковец сообщил РБК, что сильный снегопад в Москве, возможно, станет одним из самых мощных за 4 марта за последние 68 лет.

Теги: снегопад в Москве , осадки , «Фобос»
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