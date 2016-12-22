Власти Москвы пообещали сильные снегопады на 7–8 марта

В Москве 7 и 8 марта может выпасть месячная норма снега, заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня и в понедельник в городе выпадет до 17 см снега, это порядка половины мартовской нормы, которая в Москве — 34 см», — сказал он агентству.

Бюрюков добавил, что новый сильный снегопад начнется в столице накануне Международного женского дня.«Синоптики прогнозируют, что два этих аномальных снегопада, один за другим, принесут около месячной нормы осадков», — сказал он.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о сильнейшем за 70 лет снегопаде в Москве, который продлится до 5 марта. После него температура воздуха упадет ниже минус 20 градусов. О сильных снегопадах 3 марта предупреждало также и МЧС. Из-за непогоды столичное метро перешло на усиленный режим работы, а в аэропортах Москвы были задержаны 52 рейса.