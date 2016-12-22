МЧС предупредило о метели в Москве

В Москве в течение суток 4 марта 2018 года ожидается сильный снегопад и метель, говорится в экстренном предупреждении управления МЧС по Москве.

Ведомство сообщает, что порывы ветра могут достигать 15 м/с, а на дорогах возможны снежные заносы. Пешеходам рекомендуется избегать ​находиться у рекламных щитов и шатких конструкций, а также не укрываться под деревьями.

Ранее о сильных снегопадах и потеплении в выходные предупреждали синоптики. В то же время, по их прогнозам, к началу следующей недели температура вновь опустится до минус 20 градусов.

В начале февраля на Москву обрушился мощный снегопад. По оценкам синоптиков, за двое суток в столице выпало 122% месячной нормы осадков.



