СМИ опубликовали видео нападения на Собчак

В интернете появилось видео нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак в Петровском путевом дворце. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.



На видео видно, как молодой человек подходит к Собчак и кричит: «Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского!», а затем обливает ее водой.

Видео: Политика сегодня / Youtube

Нападение произошло днем 4 марта во время празднования дня рождения бывшего президента СССР Михаила Горбачева в Петровском путевом дворце. Мужчина толкнул Ксению Собчак на пол и облил водой с криком «За Жириновского!». Как сообщила Собчак, нападавшего задержала личная охрана Горбачева. Секретарь избирательного штаба Собчак Ксения Чудинова сообщила РБК, что задержанный — помощник депутата и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. В Мосгордуме опровергли это заявление.

Конфликт между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским произошел 28 февраля во время дебатов в прямом эфире «России 1». В ответ на замечание Собчак Жириновскому за то, что тот перебил другого кандидата — Сергея Бабурина, глава ЛДПР разразился ругательствами в ее адрес. В ответ Собчак облила Жириновского водой из стакана, после чего тот продолжил ее оскорблять, в том числе нецензурно.